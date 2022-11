Musicals in Erkelenz​: Stadthalle zeigt „Tarzan“ und „Schneekönigin“​

Musicals in Erkelenz

Erkelenz Kinderfreundliche Adaptionen von „Tarzan“ und der „Schneekönigin“ sind im Dezember und im Januar in Erkelenz zu sehen. Beide Adaptionen sind seit Längerem erfolgreich.

Musik, Theater, Kabarett und weitere Veranstaltungen: In den vergangenen Monaten ist den Besuchern in der Erkelenzer Stadthalle im Wochentakt ein abwechslungsreiches Programm geboten worden. Demnächst stehen nun zwei Musicals auf dem Programm, die sich an Familien richten.