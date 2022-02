Mundart im Erkelenzer Land : Über die Besonderheiten der Sprache

Die Internetseite „Dat Portal“ geht am 21. Februar online. Im Anschluss gibt es eine Diskussionsrunde mit dem LVR-Sprachexperten Georg Cornelissen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Erkelenzer Land Am 21. Februar geht die Internetseite: „Dat Portal. So spricht das Rheinland“ online. Das LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte in Bonn möchte so regionale Dialekte sicht- und hörbar machen.

Das Rheinland gilt als einer der buntesten Sprachräume Deutschlands. Deswegen widmet ihm das LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte in Bonn nun eine ganze Internetseite: „Dat Portal. So spricht das Rheinland“. Die Seite geht passend zum Internationalen Tag der Muttersprache am 21. Februar online.

In informativen Artikeln, auf vielfarbigen Sprachkarten und in authentischen Tonaufnahmen wird die Sprache des Rheinlands hör- und sichtbar. Welche Wörter kennt man im Rheinland für ‚Bonbon‘ und wo verwendet man welches? Was sind die lautlichen Merkmale der Mundarten von Köln, Schermbeck oder Kaldenkirchen? Kurzum: Wer spricht mit wem wie und warum? Wer spricht wie ich, wer anders? Regelmäßig soll mit dem „Wort der Woche“ ein besonders beliebtes, witziges oder kurioses rheinisches Sprachschätzchen präsentiert werden.

Doch es gehe im Sprachportal nicht nur um Dialekte und die regionale Alltagssprache. Auch die Welt der Namen im Rheinland stehe im Fokus. Die Präsentation von „Dat Portal“, findet am 21. Februar um 18.30 Uhr auf dem Youtube-Kanal des LVR statt. Im Anschluss findet eine Diskussionsrunde statt, an der unter anderem der LVR-Sprachexperte Georg Cornelissen teilnehmen wird,