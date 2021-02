Kostenpflichtiger Inhalt: Müllsammeln in Erkelenz : Ab(fall)artig

Unsere Mitarbeiterin Katrin Schelter (Mitte) begleitete Dignanllely Meurer (l.) und Manoj Jansen beim Müllsammlen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Viel zu oft landen tägliche Abfälle nicht in der Tonne, sondern auf Wiesen, in Parks und an Wegesrändern. Gemeinsam mit den Grünen hat sich unsere Autorin in Erkelenz auf „Müllsuche“ begeben.