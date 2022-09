Unfall in Matzerath : Motorrollerfahrer schwer verletzt

Matzerath Der 54-jährige Mann verletzte sich auf dem Weg in Richtung Hückelhoven so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Gegen 19.30 Uhr befuhr am Dienstag, 13. September, ein 54-jähriger Mann mit seinem Motorroller von Erkelenz aus kommend die Hückelhovener Straße in Matzerath in Fahrtrichtung Hückelhoven. Als er in den Kreisverkehr an der Viersener Allee einfuhr, verlor er die Kontrolle über sein Gefährt und rutschte weg. Bei dem Sturz verletzte sich der Rollerfahrer so schwer, dass er anschließend zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.