An der Autobahnauffahrt Motorradfahrer in Erkelenz schwer verletzt

Am Dienstagabend haben sich auf den Straßen im Erkelenzer Land zwei teils schwere Unfälle ereignet. Sowohl in Erkelenz als auch in der Nachbarstadt Hückelhoven mussten die Einsatzkräfte der Polizei ausrücken. Um kurz nach 18 Uhr wollte ein 72-jähriger Mann aus Düsseldorf auf der L354 aus Richtung Terheeg kommend auf die Auffahrt auf die Autobahn 46 in Fahrtrichtung Düsseldorf fahren. Beim Linksabbiegen übersah der Mann wahrscheinlich das ihm entgegenkommende Motorrad eines 31-jährigen Mannes aus Neuss, der auf der L354 in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war. Beim Abbiegen des Autos kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden, wo er nach ersten Erkenntnissen der Polizei stationär behandelt wurde. Der Autofahrer wurde bei dem Zusammenprall nicht verletzt.