Mordprozess aus Erkelenz Überführen Faserspuren die Angeklagte?

Der zweite Verhandlungstag im Prozess Kostenpflichtiger Inhalt um einen ermordeten Rentner aus Erkelenz entpuppte sich am Donnerstag zunächst als Lehrstunde über die Gewinnung und Auswertung von Faserspuren an Tatorten. Denn so soll die Polizei bei ihren Ermittlungen auf die Frau gekommen sein, die sich seit dem 19. Februar vor der Schwurgerichtskammer verantworten muss.