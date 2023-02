Mordfall in Erkelenz Polizei sucht jetzt nach Zeugen

Die Tat in der ruhigen Erkelenzer Straße hatte für viel Aufsehen gesorgt. Die Anteilnahme mit der betroffenen Familie in den sozialen Medien war groß. Es war der erste Tötungsdelikt in der Stadt seit 2010, als ein Augenarzt in einem Feld bei Immerath erschossen wurde. Der Mordfall wurde bis heute nicht aufgeklärt.