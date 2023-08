Nach Mord an 83-jährigem Erkelenzer Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Der Fall wirkte von Beginn an mysteriös, Polizei und Staatsanwaltschaft brachten so gut wie keine Informationen an die Öffentlichkeit. Jetzt hat die Polizei überraschend wohl den Mordfall um einen 83-jährigen Mann aufgeklärt, der Anfang Februar von Mitarbeitern eines Pflegedienstes tot in seiner Wohnung am Schneller in Erkelenz aufgefunden worden war. Die Spur führt dabei allem Anschein nach ins direkte Umfeld des getöteten Erkelenzers.