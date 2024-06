Monika Weck Neue Chefin im Erkelenzer Finanzamt

Werner Brommund, Oberfinanzpräsident der Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen, begrüßte Weck in Erkelenz als neue Leiterin des Finanzamts. „Monika Weck kennt die Arbeit in einem Finanzamt von Grund auf und verfügt über Erfahrungen aus unterschiedlichen Bereichen der Verwaltung. Dadurch trifft sie fundierte Entscheidungen und versteht es, die Beschäftigten mitzunehmen. Sie ist fachlich versiert und setzt sich stets für die Belange der Dienststelle und die ihrer Beschäftigten ein. Ich bin mir sicher, dass Michael Kranz das Amt in guten Händen weiß“, so Brommund anlässlich des Wechsels.