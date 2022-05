Frühlingsfest in Mönchengladbach : Verein „Menschen im Zentrum“ stellte seine Arbeit vielen Gästen vor

Frühlingsfest in Mönchengladbach

Mönchengladbach Es gab ein breites Unterhaltungsprogramm, doch auch viele Informationen über die Einrichtung für Menschen mit und ohne Behinderungen.

Nach rund sieben Jahren Abstinenz war es nun wieder so weit: Die Einrichtung „das Z – Zusammen mit und ohne Behinderung“ des Vereins „Menschen im Zentrum“ konnte in Neuwerk ein Frühlingsfest feiern. „Alle Abteilungen mit insgesamt 180 Mitarbeitern sind heute eingespannt“, sagte Susanne Wilms von der Einrichtungs-Leitung. „Wir haben auch Unterstützung durch Feuerwehr und Technisches Hilfswerk, die schon in der Vergangenheit ihre Fahrzeuge präsentiert haben und eine Hüpfburg zur Verfügung stellten.“