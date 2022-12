Im neuen Jahr Modernes Weihnachtsoratorium in Erkelenz

Aufgeführt wird es in Erkelenz am Sonntag, 8. Januar, um 17 Uhr. Die Weihnachtszeit soll, so Kantor Stefan Emanuel Knauer, „mit einem ganz besonderen Konzert beendet“ werden. Aufgeführt wird das Werk nicht nur durch einen Chor, sondern auch durch Flöten, Harfe und Klavier. Die Solistin Annette Gutjahr übernimmt den Gesangspart, Texte rezitiert Dirk Tecklenburg. Die musikalische Gesamtleitung liegt bei Christian Gössel. „Lieder und Texte haben in der rund 80-minütigen Aufführung einen erklärenden Charakter“, betont Rütten. Die Gäste sollen im Heute abgeholt werden und einen tieferen Einblick in die Weihnachtsgeschichte erhalten, „aber ohne einen erhobenen Zeigefinger“, wie Lehnen ergänzt. Thema ist selbstverständlich die für Knauer „größte Geschichte aller Zeiten“: die Geburt Christi.