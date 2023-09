Mobilitätswoche in Erkelenz Eine Operette mitten auf dem Marktplatz

Nachdem die Stadtverwaltung im vergangenen Jahr mit mehreren Aktionen in der Innenstadt Aufmerksamkeit für die Verkehrswende generieren wollte, gibt es in diesem Jahr eine Besonderheit: Der Verein Music to go präsentiert am Samstag ab 18 Uhr die Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauss. Das Besondere dabei: Das Stück wird nicht etwa in der Stadthalle gespielt, sondern an der frischen Luft, und zwar an drei verschiedenen öffentlichen Plätzen.