Mobilitätswoche in Erkelenz : Stadttour auf dem Fahrrad

Erkelenz Während der Mobilitätswoche lädt Bürgermeister Stephan Muckel zur Landpartie mit dem Zweirad ein. Das ist eine Anregung zur Nachahmung.

Unter den Augen der erfahrenen ADFC-Begleiter setzte sich der Tross mit Blick auf die tiefer stehende Sonne erneut in Bewegung. An der Spitze hatte Dieter Gerner die Verkehrssituation stets im Blick, in der Mitte und am Ende sorgten die Ehepaare Anita und Herbert Linges und Ursula und Rolf Mackfeld dafür, dass niemand verloren ging und alle die Straßen sicher überqueren konnten.