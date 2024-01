Neue Windrad-Pläne in Erkelenz Baubeginn entlang der L366 ist für Frühjahr geplant

Baubeginn soll im Frühjahr sein, mit der Inbetriebnahme der neuen Windräder rechnet Lohmann im ersten Quartal 2025. Neben sechs aktuellen Baustellen im Rheinland, mit denen 80 MW realisiert werden, liegen Genehmigungen für vier Windparks mit 54 MW in den Kreisen Viersen, Heinsberg, Neuss und Düren vor. Dort sind auch noch weitere Genehmigungsverfahren mit einer Gesamtleistung von 130 MW anhängig. Im Erkelenzer Stadtgebiet oder an den Stadtgrenzen will die Gruppe weiter tätig werden. Auf dem Gelände entlang der Autobahn zwischen Houverath und Doveren sind noch zwei Windräder geplant. Auch strebt MLK weitere Anlagen im Windpark Kleinbouslar an.