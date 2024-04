Stadt veröffentlicht Zahlen Mittlerweile 919 Flüchtlinge in Erkelenz

Die ehemalige Grundschule in Keyenberg wurde weiter ausgebaut, hier leben aktuell 91 Menschen – bis zu 119 Personen könnten hier Platz finden. Da die Unterkunft in einiger Entfernung zur Stadtmitte liegt, sei es für die Geflüchteten aber teils schwierig, am sozialen Leben in Erkelenz teilzunehmen. Daher soll es zukünftig dort einen Aktivitätenplan geben, der unter anderem von ehrenamtlich Aktiven auf die Beine gestellt wird. Außerdem will der Kreissportbund ein Fußballprojekt anbieten. „Damit soll auch Herausforderungen vorgebeugt werden, die durch die schnelle Unterbringung vieler geflüchteter Menschen, Langeweile und teilweise erhöhten Alkoholkonsum entstehen“, so die Stadtverwaltung.