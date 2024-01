Partnerschaft mit einem israelischen Kibbuz? Erkelenzer Schüler debattieren

Als Experte sprach Bürgermeister Stephan Muckel zunächst darüber, wie wichtig Städtepartnerschaften für die Stadt sind. Das sei in diesem Jahr besonders passend, da gleich drei Freundschaftsjubiläen gefeiert werden: 50 Jahre mit Saint-James in Frankreich, 30 Jahre mit Bad Windsheim in Bayern und zehn Jahre mit Thum im Erzgebirge. „Wir können in der Kommunalpolitik nicht das Weltgeschehen beeinflussen, aber unser direktes Lebensumfeld gestalten und Räume für Begegnungen schaffen, auch durch Städtepartnerschaften.“ Die in Erkelenz seien organisch gewachsen. So seien damals die Fußballer von Sparta Gerderath in Frankreich gewesen, so sei der Kontakt nach Saint-James entstanden, im Fall von Bad Windsheim waren es Nachbarn, die durch mehrere Urlaube Freundschaften entwickelten.