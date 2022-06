Mit neuem Kräutergarten : Schüler erkunden Haus Hohenbusch

Christiane Leonards-Schippers (r.) erläuterte den Kindern, woran man bestimmte Kräuter erkennen kann. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Erkelenz 125 Kinder lernen, wie Honig entsteht und welche Funktionen verschiedene Kräuter haben. Und Expertin Christiane Leonards-Schippers war überrascht, wie viel die Schüler schon wussten.

Freiluft-Unterricht im blühenden Klosterpark: Rund 125 Mädchen und Jungen der Franziskusschule in dieser Woche ihre Klassenzimmer in Erkelenz und Houverath gegen einen lehrreichen Aufenthalt auf dem Gelände des ehemaligen Kreuzherrenklosters Haus Hohenbusch ein. In verschiedenen Workshops ließen sich die Drittklässler über die umfangreiche Geschichte des altehrwürdigen Gemäuers und die zahlreichen Pflanzen im neu angelegten Kräutergarten informieren.

Imker Rüdiger Meiritz erklärte den jungen Hohenbusch-Gästen, wie Bienen Honig produzieren. „Die Weggefährten Brennnessel und Spitzwegerich“ und andere Kräutermärchen wurden ihnen von Silvia Ebbinghaus, Detlef Bonsack sowie Reinhold Mess vorgelesen – drei der zahlreichen Ehrenamtler aus den Reihen des Fördervereins, die den ungewöhnlichen Unterricht unter freiem Himmel in Hohenbusch möglich machten. Frank Körfer, der Vorsitzende des Fördervereins, begrüßte die Grundschüler, die sich mit den Lehrerinnen und Lehrern zu Fuß auf den Weg gemacht hatten.

Dass in Hohenbusch unterrichtet wird, hat nach seinen Angaben eine sehr lange Tradition. Die Mönche hätten schon vor vielen hundert Jahren Knaben in der eigenen Lateinschule ausgebildet, erläuterte er. Auch Bürgermeister Stephan Muckel und Beigeordneter Hans-Heiner Gotzen hießen die kleinen Besucher willkommen. Hohenbusch sei der Lieblingsort vieler Erkelenzer, erklärte der Verwaltungschef. Für viele der Mädchen und Jungen war es nicht der erste Besuch in Hohenbusch. „Die meisten wussten schon, dass sich hier früher ein Kloster befand“, freute sich Körfer über den Wissensstand der Kinder.