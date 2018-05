Erkelenz: Mit historischen Schützengruppen

Erkelenz Kückhoven feiert drei Tage lang.

Los geht das fest am Samstag, 12. Mai, um 18 Uhr mit dem Errichten des Ehrenmaien und dem nachfolgenden Tanzvergnügen mit der Gruppe California Blue im Festzelt (20 Uhr, An der Maar, 7 Euro). Sonntag, 13. Mai, wird ab 9 Uhr ein feierliches Hochamt - mit anschließender Gefallenenehrung, Großem Zapfenstreich und Kirchenparade - gefeiert. Weiter geht es danach im Festzelt beim musikalischen Frühschoppen. Ab 17 Uhr zieht der große Festzug mit historischen Schützengruppen und mehreren Musikzügen durch den Ort, und am Abend ist Tanz mit dem Trio Teamwork im Festzelt (Eintritt frei). Am Montag, 14. Mai wird ab 10.15 Uhr ein feierliches Hochamt gefeiert, woran sich der Vogelschuss anschließt, um neue Majestäten zu ermitteln. Ab 18 Uhr ist noch einmal ein großer Festzug in Kückhoven zu erleben, und ab 20 Uhr ist Königsball im Festzelt (7 Euro) mit der Gruppe Klangstadt.