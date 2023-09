Fahndung mit Fotos Polizei zeigt Lützerath-Straftäter

Wie die Polizei mitteilt, seien die abgebildeten Tatverdächtigen während einer Videoauswertung oder durch Polizisten vor Ort „zweifelsfrei als Straftäter“ identifiziert worden. Die Polizei bittet nun die Öffentlichkeit bei der Identifizierung der Männer um Hilfe. Wer Hinweise geben kann, soll sich per Telefon unter 0241 95770 oder per Mail an poststelle.aachen@polizei.nrw melden.