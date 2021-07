Nostalgiezug fährt am 12. September ab Erkelenz : Mit Volldampf zum Naturerlebnis Geysir

Am Sonntag, den 12. September, geht es mit der Personenzug-Dampflokomotive "23 058" nach Brohl und Andernach am Rhein. Foto: Klaus-Peter Kappest

Erkelenz Mit der Personenzug-Dampflokomotive 23 058 geht es am Sonntag, 12. September, von Erkelenz aus nach Brohl und Andernach am Rhein.

Los gehts an den Bahnhöfen von Erkelenz, Geilenkirchen und Herzogenrath gegen 10 Uhr morgens. Die Fahrtroute führt durch das Dreiländereck vorbei an Aachen. Nach dem letzten Zustieg in Köln erfolgt die Weiterfahrt über die linke Rheinstrecke. Das erste Highlight der Reise ist die Fahrt über die Kohlscheider Rampe. In Brohl lädt die schmalspurige Brohltalbahn zu einer Fahrt auf die Höhen der Vulkaneifel ein. Eine weitere Attraktion ist der Kaltwassergeysir in Andernach, welcher der höchste seiner Art in Europa ist. Nach einem etwa vierstündigen Aufenthalt startet die Rückfahrt. Erkelenz, Geilenkirchen und Herzogenrath werden gegen 20 Uhr wieder erreicht.