Gelungene Premiere in Erkelenz : Willkommene Abwechslung im Autokino

Erkelenz Mit über 1400 Gästen verbucht der KulturGarten Erkelenz eine gelungene Veranstaltung. Die Besucher hatten Spaß.

„Wir waren anfangs nicht sicher, wie groß der Bedarf ist“, sagte Dominick Mercks, einer der drei Geschäftsführer der KulturGarten GmbH. So wurde auf Facebook vorgefühlt, wie viele Menschen denn Spaß an einem Autokino in Erkelenz hätten. Und das Vergnügen war nicht nur auf Seiten der mehr als 1400 Gäste. „Für das zehnköpfige Team ist das eine gute Abwechslung“, berichtete Mercks erfreut. „Denn wir tun das, was wir gerne machen, nämlich Veranstaltungen organisieren.“ Er überlegt, das Event in einer Woche erneut anzubieten, aber „es ist schwer einzuschätzen, wie lange die Leute Lust auf Autokino haben“. Erfreut war er auch, dass kurzfristig 20 Sponsoren mit an Bord kamen: „Ein schönes Signal, denn es waren viele aus verschiedenen Branchen dabei, die es gerade selbst nicht leicht haben.“ Der Ausfall von „Electrisize“, wirtschaftlich Haupteinnahmequelle für das Unternehmen, war ein harter Schlag. Das Autokino ist bei der Miete für die Leinwand, Lizenzen für Filme und die UKW-Frequenz 98,3 „nichts, womit man reich wird“. Aber eine willkommene Abwechslung allenthalben. So standen die ersten Fahrzeuge, viele besetzt mit jungen Familien und ihren Kindern, schon eine Viertelstunde vor Einlass vor dem Tisch, an dem die Mitarbeiter, mit Mundschutz und Handschuhen ausgestattet, die ausgedruckten Tickets durch die geschlossene Scheibe scannten.