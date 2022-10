Mit 99 Jahren gestorben : Erkelenz trauert um Josef Fedler

Josef Fedler wurde 99 Jahre alt. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Fedler setzte sich viele Jahre für seine Mitbürger ein, gründete die Senioren-Initiative Erkelenz und kümmerte sich um den Pfarrkarneval. Dabei tat er stets, was er am besten konnte: herzhaft lachen.

Wenn man mit Josef Fedler angeregt plauderte, dauerte es keine fünf Minuten, bis er das tat, was er für sein Leben gern tat: herzhaft lachen. „Wenn ich nicht so ein furchtbarer Optimist wäre und in meinem Leben nicht so viel gelacht hätte, wäre es schwieriger geworden. Zumindest hätte sich mein Leben dann nicht so gelohnt“, sagte er im Gespräch mit dieser Redaktion im September 2013 anlässlich seines unmittelbar bevorstehenden 90. Geburtstages. 99-jährig ist Josef Fedler nun gestorben. „Wenn Ihr an mich denkt, seid nicht traurig. Erzählt lieber von mir und traut Euch ruhig zu lachen. Lasst einen Platz zwischen Euch, in Eurer Mitte, so wie ich ihn im Leben hatte“, heißt es in seiner Todesanzeige.

Geboren wurde er 1923 in Wuppertal-Barmen und wuchs dort auch auf – mit dem späteren NRW-Ministerpräsidenten und Bundespräsidenten Johannes Rau als direkten Nachbarn. Zeit ihres Lebens verband die beiden eine Freundschaft. Josef Fedler erlernte den Beruf des Metzgers, machte darin auch seinen Meister, ehe er Ende der 60er Jahre umschulte, Sachbearbeiter beim Bundesverfassungsschutz in Köln wurde. Nach der Pensionierung 1986 zog er aus privaten Gründen von Köln nach Erkelenz.

Den Ruhestand in seiner neuen Heimat verbrachte er aber eher im Unruhestand, setzte sich auf vielen Gebieten massiv für die Belange älterer Menschen ein, wurde für sie ein Sprachrohr. Das mündete 1996 schließlich in die Gründung der Senioren-Initiative Erkelenz, kurz S.I.E. Als ihr Gründer übernahm Fedler auch gleich den Vorsitz. Erste Maßnahme der neuen Initiative: eine Telefonkette für einsame ältere Menschen. Viele weitere sollten folgen, um Senioren eine Teilnahme am sozialen, kulturellen und politischen Leben zu ermöglichen.

Anderen Menschen geholfen hatte er aber schon lange vor seiner Erkelenzer Zeit – so auch schon in seiner Heimatstadt als Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Wuppertal. „Da haben wir viele Einfamilienhäuser für Menschen aus sozial schwachen Schichten gebaut“, sagte er zu seinem 90. Geburtstag nicht ohne Stolz. Es folgten zahlreiche weitere Ehrenämter – so im Vorstand der Kolpingwerke, im Diözesanvorstand und in der CDA, der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft – dem Arbeitnehmerflügel der CDU also.

Antrieb und Motivation war für Josef Fedler immer sein tiefer Glaube, speziell das Gebot der Nächstenliebe. „Ohne dieses Gebot könnte man doch das gesamte Christentum an den Nagel hängen“, lautete einer seiner Überzeugungen. Der Pfarre St. Lambertus war er in einer besonderen Form verbunden: dem Pfarrkarneval. „Bei meiner letzten Sitzung bin ich sogar als Nummerngirl aufgetreten. Das war ein Spaß.“ Dazu lag dem bekennenden Katholiken die Ökumene sehr am Herzen. So gehörte er 2000 zum Gründungsteam des Mittagstischs der Evangelischen Kirchengemeinde Erkelenz. Passend zu dieser Haltung hatte er sich direkt nach dem Krieg auch nicht für ein Wiederaufleben der katholischen Zentrumspartei stark gemacht, sondern für die Etablierung der überkonfessionellen CDU.

Auch bei der 2003 ebenfalls in Erkelenz aus der Taufe gehobenen Arbeitsgemeinschaft der Senioreninitiativen im Kreis Heinsberg gehörte Josef Fedler zu den Gründern. „Er lebte aussichtsreich vor, wie man sich erfolgreich um andere Menschen kümmern und sich für eine humane Gesellschaft, in der sich alle Generationen wohlfühlen, einsetzen kann. Dabei war er geradlinig und hartnäckig, hat sowohl der Politik als auch der Verwaltung innerhalb der Stadt Erkelenz und des Kreises Heinsberg wichtige Anregungen zur modernen und nachhaltigen Seniorenpolitik gegeben“, würdigt ihn Heinz-Peter Benetreu, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft. „Josef Fedler wurde von außerordentlich vielen Menschen hochgeschätzt und wird für uns, die in der Seniorenarbeit seine Arbeit fortsetzen, unvergessen bleiben.“