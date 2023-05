Mini-Gemüsefelder in Erkelenz Hobbygärtner dürfen wieder pflanzen

Die historische Sämaschine, die Frank Wilms auf einer Parzelle bei Geneiken nutzt, kam schon zu Zeiten seines Großvaters zum Einsatz. „Rein mechanisch und ohne Schnickschnack“, so schwärmt der Landwirt von dem Gerät aus angerostetem Eisen, mit dem er Saatgut in den Boden einbringt. Wie schon in den Vorjahren bietet Wilms auf einem Feld parzellierte und bepflanzte Beete für Hobbygärtner an. 110 Beete hat er vorbereitet, jetzt werden sie für die Zeit des Wachsens und Erntens an Privatleute übergeben. Die Pächter auf Zeit haben dann nicht nur die Verantwortung für ihr Beet, sie können auch voll und ganz über die Erträge verfügen. „Der Renner ist Kohlrabi“, weiß Wilms aus Erfahrung, „aber auch Weiß- oder Rotkohl haben viele Freunde.“ Das Gleiche gilt für den Pflücksalat, der bei guter Pflege wochenlang geerntet werden kann.