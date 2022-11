Mini-Festival in Erkelenz​: Aus für Electricity​

Erkelenz Das corona-konforme Electro-Festival hatte während der Pandemie für internationale Aufmerksamkeit gesorgt. Wie die Macher ihre Entscheidung begründen und wie es nun weitergeht.

Dahinter stecken vor allem finanzielle Gründe. Zum einen, so die Veranstalter, sei die Nachfrage zurückgegangen, nachdem alle großen Festivals, inklusive des Electrisize, in diesem Sommer wieder stattfinden konnten. Zum anderen seien aber auch die Preise gestiegen. Denn dass sich die Electricity-Campsite überhaupt lohnte, lag auch daran, dass „viele Dienstleister und Künstler aufgrund der mangelnden Auftragslage in den Corona-Jahren 2020/2021 extrem gute Angebote machen konnten“, erklärt der Kulturgarten. Das habe sich in diesem Jahr „natürlich wieder geändert“. Die Anzahl der Electricity-Wochenenden zu verkürzen, sei daher auch nicht möglich. Man sei aber „unglaublich dankbar für die ganz besondere Zeit mit euch in unserer Zeltstadt“.