Mineralienbörse in Erkelenz Edelsteine, Fossilien und andere Kostbarkeiten

Kinder dürfen Geoden knacken und schauen, was sich im Inneren der Rundlinge befindet. In Gipswürfel haben die Arbeitskreismitglieder kleine Mineralien gegossen, die mit Hammer und Meißel freigeklopft werden können. Manch einer entdeckt dabei seine Begeisterung und würde sich gerne an die Jagd nach großen Mineralien machen. „Fündig werden wir im Tagebau, auf Halden, in Tongruben oder Steinbrüchen“, berichtet Noll, oder bei den Wanderungen in der Eifel. „Dann machen wir uns auf abgeernteten und umgepflügten Feldern auf die Suche.“