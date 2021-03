Millionenförderung winkt : Forschungsstandort Erkelenz wird konkreter

Erkelenz Das Projekt „Campus Transfer“ in Erkelenz bekommt wohl einen Förderzugang und könnte schon bald in die Tat umgesetzt werden. Landrat Stephan Pusch klingt bereits sehr optimistisch.

Kostenpflichtiger Inhalt Das Bestreben, eine Forschungseinrichtung nach Erkelenz zu holen, nimmt weiter Fahrt auf. Nachdem das Projekt „Campus Transfer“ von der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) den dritten Stern bekommen hat und damit eindeutig als förderfähig bewertet ist, könnten für das ambitionierte Großprojekt Strukturwandel-Fördergelder in Millionenhöhe nach Erkelenz fließen. Wie der WDR am Donnerstag berichtete, könnte die Höhe der Zuschüsse bis zu 50 Millionen Euro betragen. Laut ZRR sei das Projekt damit in Startposition, um die Gelder zu beantragen.