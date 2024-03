Hohe Auszeichnung für Esser Erkelenzer Metzgerei zählt zu den besten Deutschlands

Die erneute Auszeichnung als beste Metzgerei Deutschlands unterstreiche nicht nur die Kontinuität, sondern auch die konstante Strebsamkeit der Metzgerei nach hochwertiger, regionaler Handwerksqualität, von der sich Kunden in 23 Fachgeschäften in der Region überzeugen lassen können. In den Geschäften stehen oft nicht nur Wurstwaren und Fleischprodukte im Mittelpunkt. Ein knappes Dutzend sind bereits Hofläden, in den es viele andere landwirtschaftliche Produkte aus der Region gibt. An weiteren Ideen, die Regionalität, die Qualität und insbesondere das Tierwohl auszubauen, fehlt es Esser nicht.