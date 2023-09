Mit Weltklasse-Pianist Christoph Soldan Meisterkonzert-Saison in Erkelenz beginnt am Montag

Sechs Meisterkonzerte wird es in dieser Saison insgesamt geben, der bewährte Montagabendtermin bleibt dabei bestehen. Die Handschrift der Kultur GmbH macht sich in der Auswahl der Künstler allerdings durchaus bemerkbar: Während die VHS auf meist größere Orchester setzte, sind es in dieser Saison vor allem Solisten und kleinere Gruppen, die in der Stadthalle aufspielen werden.