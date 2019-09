Meisterkonzert in Erkelenz : Mit allen Facetten und Fähigkeiten

Meisterkonzert in Erkelenz

Geradezu verblüffend war die musikalische Vielfalt, die Daniel Gauthier und seine Mitstreiter in der Erkelenzer Stadthalle an den Tag legten. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Das Alliage Quintett überzeugt beim ersten VHS-Meisterkonzert der Saison in der Erkelenzer Stadthalle. Bekannte Klassiker wurden neu interpretiert und den Musikern gelang es, die Illusion eines ganzen Orchesters zu kreieren.

Geht das überhaupt, die West Side Story von Leonard Bernstein oder wenigstens die Suite daraus, nur mit vier Saxophonen und einen Klavier eindrucksvoll und nachvollziehbar darzustellen? Die eindeutige Antwort gab das Alliage Quintett, das mit seinem Auftritt die neue Serie der VHS-Meisterkonzerte in der Erkelenzer Stadthalle eröffnete: Es geht.

Geradezu verblüffend war die musikalische Vielfalt, die Daniel Gauthier, der Gründer des Quintetts, und seine Mitstreiter nicht nur bei diesem Arrangement von Andreas Hilner an den Tag legten. Den Kontrast zur modernen West Side Story, mit der ein beifallumrauschtes Konzert beendet wurde, lieferte das Quintett mit einem Walzer von Schostakowitsch als Zugabe, der fast schon gewohnt klassisch wirkte. Den Musikern auf der Bühne gelang es, die Illusion eines kompletten Orchesters zu erzeugen und zugleich das Publikum von der Vielfältigkeit der unterschiedlichen Saxophone zu überzeugen.

Bereits zum dritten Mal war das Alliage Quintett zu Gast bei einem Meisterkonzert der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg in der Erkelenzer Stadthalle. Neben der Pianistin Jang Eun Bae agierten Daniel Gauthier (Sopransaxophon), Miguel Valles Meteu (Altsaxophon), Simon Hanrath (Tenorsaxophon) und Sebastian Pottmeier (Baritonsaxophon).

Das Konzert hatte das Quintett unter den Titel „Songs and Dances“ gestellt, wie Gauthier zwischenzeitlich verriet. Im Mittelpunkt standen dabei Werke von Komponisten, die größtenteils im 20. Jahrhundert wirkten. Die große Ausnahme war Henry Purcell. In einem eigenen Arrangement spielte das Alliage Quintett die Suite aus „The Fairy Queen“, die 1692 entstanden ist. Der barocke Zeitgeist war unüberhörbar. Das bei diesem Werk noch zurückhaltend agierende, eher den Rhythmus gebenden Part übernehmende Klavier, erhielt es beim folgenden Danse baccanale aus „Samson er Dalia“ von Camille Saint-Saens eine gleichberechtigte Rolle. Das furiose Ende des Arrangements von Quintett-Mitglied Sebastian Pottmeier mit orientalischem Einschlag sorgte für Begeisterung im Publikum. Es durfte sich ein wenig entspannen, als bei „Seven Scottish Airs“ von Gustav Holst, vom Alliage Quintett arrangiert, vertraute, folkloristische Weisen erklangen, bei denen die Saxophone wieder eine völlig andere Klangfarbe entwickelten.

Auftakt für die Meisterkonzerte in Erkelenz

Auftakt für die Meisterkonzerte in Erkelenz : Eine orchestrale Klangwelt

Sinfonieorchester Aachen spielt in Erkelenz

Sinfonieorchester Aachen spielt in Erkelenz : Fulminantes Meisterkonzert zum Abschluss

Quintett in Kleve

Quintett in Kleve : Sommernachtstraum als Konzert

Wer glaubt, er kenne die von Kurt Weil komponierten Lieder aus der „Dreigroschenoper“ bestens, der sah sich beim Arrangement von Stephan Malzew vor eine schwierige Aufgabe gestellt. Beim Jazz vom Feinsten waren die bekannten Stücke eher Mittel zum Zweck, Malzew habe die Songs „neu konzipiert“, wie Gauthier vorsorglich erklärt hatte. Dem Publikum gefiel diese ungewöhnliche musikalische Interpretation ebenso wie die das anschließende „Potpourri“ mit Werken von Jaques Offenbach im Arrangement von Philippe Portejoie, bei dem der „Cancan“ nicht fehlen durfte. Auch hier übernahmen die vier unterschiedlichen Saxophone Aufgaben, die ansonsten in einem großen Orchester verteilt sind und auch hier hatte kein Zuhörer den Eindruck, er würde bei dieser Interpretation irgendetwas vermissen. Dem lebhaften Werk folgten die eher ruhigen „Fünf Stücke“ von Schostakowitsch, bei denen die Saxofone, aufgeteilt in zwei Paare wechselseitig agierten, die eher träumerisch wirkenden und die etwas forscheren.

Von der Klangfülle angetan war das Publikum gespannt, was die zum Programmabschluss gedachte Suite aus der West Side Story bringen würde. Es wurde nicht enttäuscht und erlebte noch einmal das fünfköpfige „Orchester“ mit all seinen Facetten und all seinen musikalischen Fähigkeiten – und auch Adolphe Sax wäre bestimmt begeistert gewesen.