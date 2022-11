Meisterkonzert in Erkelenz : Musikalische Brillanz in blau und gelb

Erkelenz Beim dritten Meisterkonzert brillierte die junge Violinistin Mira Foron gemeinsam mit dem Nationalen Symphonieorchester der Ukraine, das Melodien aus der Heimat im Gepäck hatte.

Die Menschen mit ihrer musikalischen Exzellenz und Spielfreude begeistern, darin sind die Musiker des Nationalen Symphonieorchesters der Ukraine ohnehin geübt – nicht umsonst gilt es als eines der besten Orchester in Osteuropa. Seit Kriegsbeginn hat es sich das Orchester jedoch zur besonderen Aufgabe gemacht, als Kulturbotschafter gegen den auf seinem Heimatboden geführten Krieg aufzutreten und das kulturelle Erbe der Ukraine auf internationalen Bühnen aufzuführen. So wurden das Violinkonzert des finnischen Komponisten Jean Sibelius und Beethovens Achte Symphonie beim dritten Meisterkonzert in der Erkelenzer Stadthalle eingerahmt in Werke der beiden ukrainischen Komponisten Mykola Lysenko und Lev Kolodub.