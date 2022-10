Meisterkonzert in Erkelenz: ​Wenn Bach auf Schostakowitsch trifft ​

Meisterkonzert in Erkelenz

Erkelenz Dorothee Mields und das Gap-Ensemble treten am 24. Oktober in der Erkelenzer Stadthalle auf. Das Programm vereint Werke von Johann Sebastian Bach und Dimitri Schostakowitsch.

Die Volkshochschule (VHS) des Kreises Heinsberg lädt am Montag, 24. Oktober, um 20 Uhr zum zweiten Meisterkonzert in die Stadthalle Erkelenz und präsentiert dort mit Dorothee Mields & dem Gap-Ensemble einen bemerkenswerten Brückenschlag zwischen der „alten“ und „neuen“ Musik.

Dorothee Mields gilt als eine der besten Sopranistinnen ihrer Generation und wird von Publikum und Presse für ihr einzigartiges Timbre und ihre berührenden Interpretationen der Musik des 17. und 18. Jahrhunderts geschätzt. In der Spielzeit 2021/2022 konzertiert sie unter anderem mit dem Collegium Vocale Gent, dem Orchestre des Champs-Élysées, der Nederlandse Bachvereniging, dem Freiburger Barockorchester, der Bachakademie Stuttgart, dem Dresdner Kammerchor und der Freitagsakademie Bern . Gastauftritte führen sie regelmäßig zu internationalen Festspielen wie dem Bachfest Leipzig , dem Boston Early Music Festival oder dem Festival van Vlaanderen.

Das Programm vereint Werke von Johann Sebastian Bach und Dmitri Schostakowitsch. Dafür hat Dorothée Mields eine eigene Bach-Kantate aus verschiedenen Sätzen zusammengestellt. Das Spektrum reicht hierbei von der der Violinsonate G-dur BWV 1021, über Rezitative und Arien aus verschiedenen Kantaten und dem Capriccio BWV 992 für Cembalo als instrumentalen Intermezzo bis zum Choral „Jesus bleibet meine Freude“ aus der Kantate BWV 147. Danach werden in einem musikalischen Spagat das Klaviertrio c-moll Nr. 1 op. 8 „Poème“ und die Sieben Romanzen op. 127 für Sopran, Violine, Violoncello und Klavier von Dimitri Schostakowitsch präsentiert.

Tickets zum Preis bis 19,30 Euro sind erhältlich bei den Buchhandlungen Viehausen und Wild in Erkelenz sowie als Reservierung für die Abendkasse unter Tel 02452 134320 beziehungsweise per E-Mail an vhs@kreis-heinsberg.de.