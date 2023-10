Meisterkonzert in Erkelenz Stadthalle wird zum Opernhaus

Nachdem James Hendry mit spontaner Gesangseinlage charmant sein zweites Zwischenspiel anmoderierte – Schumanns „Widmung“ an seine Frau nach einem Arrangement von Franz Liszt – setzten die beiden nach einer quasi obligatorischen Arie aus „La Bohème“ zum Grand Finale an, das in diesem Fall ebenfalls aus Puccinis Feder stammte. Als „Madame Butterfly“ spielte Barno bereits mehrfach bei den Bregenzer Festspielen, in Italien, Norwegen und weiteren bedeutenden Opernhäusern. Mit „Un del dì, vedremo“ schlüpfte sie erneut in ihre Paraderolle und riss das Publikum im wahrsten Sinne des Wortes von den Sitzen – beide Musiker ernteten stehende Ovationen im gesamten Saal.