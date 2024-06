Mit dem Dresdner Residenz Orchester So war das letzte Erkelenzer Meisterkonzert der Saison

Und prompt gibt es wieder Nörgler und Befürworter, der eine stört sich an „Erklärkonzerten“, der andere hätte lieber ausschließlich Streichquartette. Der Dritten mokiert die „Barocklastigkeit“ der Aufführungen und der Vierte hätte gern mehr Opern. Alle Geschmäcker zu treffen ist ein Unding der Unmöglichkeit oder: Die Kirschen auf dem Baum im Garten des Nachbarn schmecken immer besser als die aus dem eigenen. Deshalb ging Dückers Bitte an das Publikum in der gut gefüllten Stadthalle vor dem letzten Meisterkonzert der aktuellen Spielzeit, man möge ihm vorschlagen, was man gerne hören wolle. Aber auch jetzt schon ist gewiss, dass das nächste Programm wieder nicht alle gleichermaßen zufriedenstellen wird. Das liegt in der Natur der Sache.