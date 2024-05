Meisterkonzert in Erkelenz Kammerensemble kommt zum Saisonabschluss

Passend zum Frühsommer werden frühlingshafte Melodien von Mozart, Beethoven und Mendelssohn Bartholdy präsentiert. Auch Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ dürfen in diesem Kontext freilich nicht fehlen. Das Ensemble macht den Auftritt schon einmal schmackhaft: „Im zweiten Teil des Konzertes nehmen wir Sie mit in einen warmen, schwülen Sommernachmittag. Wie dieser wohl klingen mag? Schließen Sie die Augen und lassen Sie sich in eine Welt entführen, in der die schönsten Sommerträume wahr werden.“