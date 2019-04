Minguet Quartett gastiert in Erkelenz : Bewegende Klassik im Quartett

Info

Termin Das siebte und letzte Meisterkonzert der aktuellen Reihe findet am Montag, den 6. Mai, um 20 Uhr in der Stadthalle statt. Das Sinfonieorchester Aachen und Wolfgang Schröder an der Violine präsentieren unter Dirigent Justus Thorau Werke von Tschaikowsky und Dvorák.