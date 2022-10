Meisterkonzert in Erkelenz : Barock und experimentell mit dem G.A.P. Ensemble

Erkelenz Mit dem zweiten Meisterkonzert nahmen das G.A.P. Ensemble und Sopranistin Dorothee Mields das Publikum mit auf eine Zeitreise vom 17. bis ins 20. Jahrhundert und stellten Werke von Bach und Schostakowitsch gegenüber. Den Fokus legten sie auf selten gespielte Raritäten.

Die erste Hälfte des Konzertes war ganz den Kompositionen von Johann Sebastian Bach gewidmet. Zunächst präsentierte das G.A.P. Ensemble – bestehend aus Emilio Percan an der Violine, Oriol Aymat Fusté am Violoncello und Luca Quintavalle am Cembalo – die Sonate für Violine und Basso continuo G-Dur BWV 1021, bevor sie mit Dorothee Mields, einer der gefragtesten Interpretinnen für die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts, Auszüge aus fünf der über 200 Kantaten Bachs zum Besten gaben.

Die Auswahl für das letzte Stück, die „Sieben Romanzen“ nach Gedichten von Alexander Blok für Sopran, Violine, Violoncello und Klavier op. 127, sei nicht willkürlich getroffen worden: „Die Botschaft dieses Zyklus lautet: Egal, was alles Schlimmes passiert, die Musik kann alles wieder richten. Das ist auch unsere Botschaft an die Welt und an Sie heute Abend“, wandte sich Percan abschließend an das Publikum.