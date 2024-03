Meisterkonzert in Erkelenz Anspruchsvolle Musik von der Straße

Sehr umfangreich ist das Werk von Porpora, der als „fantastischer Gesangspädagoge“ europaweit gefragt war und der unter anderem 50 Opern komponierte, wie Ehlen in seiner Moderation erläuterte. Wie Pergolesi war auch Porpora bemüht, die Musik der Straße, die Gesänge und Melodien aus Neapel in Kompositionen aufzuschreiben und der Nachwelt zu erhalten. So entstand auch das „Salve Regina“, nach Ehlens Worten „ein vergessenes Juwel“, das vornehmlich durch den Film „Farinelli“ bekannt wurde, der das Leben des Kastraten thematisiert. Countertenor Vitzthum, dessen Auftritt wegen einer Erkältung noch am Vortag in Frage stand, gab dem Werk überzeugend seine Stimme. Seine Fürbitte der Königin der Barmherzigkeit harmonierte mit dem Ensemble und sorgte wieder für langen rhythmischen Beifall der begeisterten Zuhörer.