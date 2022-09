Meisterkonzert in Erkelenz : Mozarts Ende zum Auftakt

Erkelenz Mit vier namhaften Solisten, zwei Chören und einem Kammerorchester unter dem Dirigat von Reinhold Richter starteten die neuen Meisterkonzerte in Erkelenz mit opulenten Werken von Mozart und Bach.

Die Reihe wird fortgesetzt am 24. Oktober. Das Programm für den 28. November ändert sich: Da Pianist und Dirigent Lars Vogt kürzlich seiner Krebserkrankung erlag, wird das Konzert vom polnischen Pianisten Rafal Blechacz gestaltet. Beim Festival „Klavier entlang der Rur“ will er mit Werken von Chopin begeistern.

Mit den kühnen Tönen von Wolfgang Amadeus Mozarts „Adagio und Fuge c-Moll KV 546“ fanden die Musiker einen gelungenen Einstieg in die neue Konzertreihe und trumpften gleich darauf mit Mozarts „Ave verum“ auf. Nach den gedämpften „sotto voce“-Passagen zu Beginn vermochte es Richter hervorragend, die volle Stimmkraft der renommierten Chöre stückweise hervorzukitzeln und füllte die Stadthalle so mit dem grenzenlosen Pathos, der der Vertonung des spätmittelalterlichen Reimgebets gebührt. Nicht zuletzt war das „Ave verum“ im Konzertkontext spannend – Mozart entwarf das Chorstück zeitgleich mit der Zauberflöte und dem Requiem, das später am Abend zu hören war.

Diese Kulturangebote stehen in Mönchengladbach an

Für Kurzentschlossene : Diese Kulturangebote stehen in Mönchengladbach an

Anschließend übernahm Tobias Berndt das Bass-Solo in der Kreuzstabkantate von Johann Sebastian Bach . Das Werk, das Bach fünf Jahre nach seiner Entstehung für die Bassstimme adaptierte, in der es heute überwiegend aufgeführt wird, entbehrt mit seiner erzählerischen Reise und dem Wehklang zwischen Trübsal und frommer Hoffnung nicht einer gewissen Melodramatik, die Berndt jedoch aufzufangen wusste.

Nach der Pause gaben die Akteure auf der Bühne das unangefochtene Highlight dieses ersten Meisterkonzertes zum Besten: Mozarts „Requiem d-Moll KV 626“ in der Fassung von Franz Xaver Süßmayr. Als ungewöhnliche Auftragsarbeit zählt die Totenmesse bis heute zu seinen bedeutendsten Werken, obwohl sie aufgrund seines vorzeitigen Todes ein unvollständiges Fragment blieb und erst durch seine Schüler Süßmayr und Joseph Eybler komplettiert wurde. Auch über 230 Jahre später ranken sich um Mozarts letztes Werk zahlreiche Mythen, und noch immer werden die Ergänzungen, die seine Schüler posthum vornahmen, flammend diskutiert. Gerade bei diesem letzten Stück des Konzertes wurde klar, dass das Versprechen, welches mit den renommierten Solisten und Chören gemacht wurde, an diesem Abend mehr als eingehalten werden konnte. Obwohl der Chor die maßgebliche Stimmgewalt des Werkes ausmacht, wurde den vier Vokalsolisten immer wieder eine Plattform für ihre hochkarätigen Stimmen geboten. Von den ersten Tönen an schwoll das Requiem zu seiner überbordenden, fast erdrückenden klanglichen Größe an, während Richter mit Herzblut den Taktstock schwang. Das Trauerlied der Violinen, die Dramatik der harmonierenden Solisten und nicht zuletzt das Werk selbst, das seine Hörer mit der eigenen Sterblichkeit konfrontiert, fügten sich vor dem Publikum in der Stadthalle zu einem so prächtigen wie düsteren Klangteppich zusammen, der die Konzertbesucher gebannt fesselte.