Halle in Keyenberg (neu) eröffnet Ein „Meilenstein“ für die Umsiedlung

Gleich zweimal kam die neue Mehrzweckhalle am Umsiedlungsstandort im Erkelenzer Norden zu ihrer Eröffnung zum Einsatz: Am Freitag übergab die Stadtverwaltung die neue Halle offiziell an die Vereine, am Samstag war sie dann schon Schauplatz des Erkelenzer Neujahrsempfangs. Viele Hundert Besucher strömten also am Wochenende in die Halle – und alle waren sich einig: Hier ist ein schöner Mittelpunkt für ein Dorf entstanden, das erst noch zusammenwachsen muss.