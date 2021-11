Zwölf Menschen wurden verletzt : Schwere Unfälle in Erkelenz

Erkelenz Ein Lkw mit Gefahrgut ist beim Abbiegen mit einem Kleinbus kollidiert. Auch an anderer Stelle hat es im Stadtgebiet gekracht. Viel zu tun für Polizei und Rettungskräfte.

Bei einem schweren Unfall auf der L19 in Erkelenz sind am frühen Dienstagabend mehrere Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen kollidierte ein Lastwagen, der Gasflaschen und anderes Gefahrgut geladen hatte, beim Abbiegen von der B57 in Richtung Gerderath mit einem Kleinbus, in dem behinderte Menschen saßen. Es kam zum Zusammenstoß mit nicht unerheblicher Geschwindigkeit, bei dem der Bus umkippte, einige Meter über die Straße rutschte und schließlich auf der Seite zum Liegen kam. Bei dem Unfall wurden insgesamt sieben Menschen verletzt, teils sogar schwer. Zwei Personen wurden schwerer verletzt in eines der umliegenden Krankenhäuser gebracht, drei weitere wurden leicht verletzt in die Kliniken gebracht. Eine weitere Person war in dem Kleinbus eingeklemmt worden und musste aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreit werden. Auch ein Rettungshubschrauber musste zum Transport der Verletzten angefordert werden, die eingeklemmte Person wurde mit dem Hubschrauber zu einer Klinik nach Aachen gebracht. Lebensgefahr bestehe bei den verletzten Menschen allerdings nicht, bestätigt die Polizei. Zahlreiche Rettungswagen, Feuerwehrleute sowie Polizisten waren im Einsatz. Andere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt. Der Lkw wurde durch die Kollision stark beschädigt. Am Kleinbus entstand vermutlich Totalschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.