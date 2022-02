Auch im Erkelenzer Land : Mehr Wind- und Solarenergie für das Revier

Erkelenzer Land Nachdem unter Leitung der Kölner Bezirksregierung nun eine neue „Taskforce Sonderplanungszone“ für schnellere Ergebnisse sorgen sollen, haben auch das Land NRW und Tagebaubetreiber RWE Pläne vorgestellt.

Insbesondere im Rheinischen Revier und damit auch rund um Erkelenz will RWE in den Ausbau regenerativer Energien investieren. „Gemeinsam mit vielen weiteren Akteuren können wir das Revier zum modernsten und klimafreundlichsten Standort in Europa weiterentwickeln“, sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP). Das Land brauche „starke Partner“ wie RWE, um den klimafreundlichen Umbau zu schaffen. RWE-CEO Markus Krebber sagte: „In NRW kann ein Aufbruch entstehen, der sowohl dem Land als auch der Industrie neue Perspektiven eröffnet.“ Das Ziel sei es nun, die Windenergieerzeugung in NRW auf zwölf Gigawatt bis 2030 zu verdoppeln. Die Photovoltaik soll in diesem Zeitraum verdreifacht, möglichst sogar auf 18 bis 24 Gigawatt vervierfacht werden.