Bau-Investitionen : Mehr Transparenz für Erkelenzer Stadtkasse

Die Stadt führt viele Baumaßnahmen durch - die Politik will genauer über den Investitionsstand informiert werden. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Erkelenz Die Erkelenzer Verwaltung soll künftig regelmäßig über den Stand von Investitionen berichten. Das hat der Stadtrat beschlossen. Viele Maßnahmen wurden in den vergangenen Jahren erst verspätet umgesetzt.

Dass Grüne und CDU im Erkelenzer Stadtrat einer Meinung sind, ist in den vergangenen knapp anderthalb Jahren nicht häufig vorgekommen. Einem Antrag der Grünen für ein besseres Investitionscontrolling haben die Christdemokraten genau wie die anderen Fraktionen im Hauptausschuss nun aber zugestimmt. Die Verwaltung soll künftig halbjährlich in den politischen Sitzungen über den aktuellen Stand des Abflusses der laut Haushalt geplanten Investitionen berichten.

In den vergangenen Jahren hatte die Stadtverwaltung stets hohe Investitionssummen im Haushalt vorgesehen, die Umsetzungsquote zwischen 2017 und 2020 lag laut Stadtverwaltung allerdings bei nur 48 Prozent. Dass mehr als die Hälfte der Mittel also nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen wurden, begründet die Verwaltung vor allem mit fehlendem Personal. Dennoch liege der Wert deutlich über dem NRW-weiten Durchschnittswert von 42 Prozent.

Im laufenden Jahr plant die Stadt Rekordinvestitionen von 34 Millionen Euro, unter anderem für den Umbau des Franziskanerplatzes und Grünrings sowie dem Neu- oder Umbau mehrerer Schulen und Kitas. Es erscheine für die Grünen „faktisch kaum möglich“, dass angesichts dieses Volumens hier eine höhere Umsetzungsquote als in den Vorjahren erreicht wird. Durch eine regelmäßige Investitionskontrolle soll den Rat laut Antrag in die Lage versetzen, „zeitnah zu reagieren und die Verwendung der städtischen Mittel transparent darzustellen“. Mittelfristig erhoffe man sich „eine bedarfs- und umsetzungsnähere Steuerung der Mittelbereitstellung in den Haushalten“. Der Antrag bezieht sich auf alle Investitionen, die größer als 100.000 Euro sind.