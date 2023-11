Zahlen aus dem Integrationsrat Mehr als 900 Flüchtlinge in Erkelenz

Aktuelle Zahlen und Informationen rund um geflüchtete Menschen in Erkelenz werden regelmäßig beim Arbeitskreis Integration bekannt gegeben und besprochen. Im November traf er sich und veröffentlichte die neuesten Zahlen: 907 geflüchtete Personen leben aktuell (Stand. 27. Oktober) in Erkelenz, 679 von ihnen in städtischen Unterbringungen. „Ein Ende des Flüchtlingsstromes ist nicht abzusehen“, teilt die Stadt mit. Bereits im letzten Ausschuss für Soziales hatte die Stadt in Form des Ersten Beigeordneten Hans-Heiner Gotzen an die Bundesregierung appelliert, die Kommunen nicht zu überfordern.