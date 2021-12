Matzerather Dorfgemeinschaft packt kräftig an : Alte Schule in Eigenregie renoviert

Die Dorfgemeinschaft Matzerath renoviert die Alte Schule: Klaus Füßer, Josef Paulussen, Bürgermeister Stephan Muckel, Peter Moll und Konrad Halcour. Foto: Dorfgemeinschaft Foto: Dorfgemeinschaft

Matzerath Nachdem an der Alten Schule in Matzerath zuletzt die Außenfassade und das Dach renoviert worden waren, hat die Dorfgemeinschaft nun in Eigenregie auch drinnen kräftig angepackt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die Innenbeleuchtung und die Rasterdecke wurden erneuert, die Schule strahlt nun auch innen in neuem Glanz.

Die laut der Dorfgemeinschaft „Uraltleuchten“ und die Decke waren dringend renovierungsbedürftig, viele der alten Platten hatten Flecken, die durch Feuchtigkeit verursacht wurden. Die Ursache für die Feuchtigkeit war durch die Dacherneuerung im vorderen Bereich bereits behoben worden. Auf Vorschlag des Bezirksausschussvorsitzenden Klaus Füßer kam es dann zu einer Vereinbarung mit der Stadtverwaltung, wie Ida-Marie Moll, Vorsitzende der Dorfgemeinschaft erklärte: „Material zahlt die Verwaltung, Man-Power stellen wir.“ In gleicher Weise seien auch schon mehrfach Arbeiten an der Golkrather Mehrzweckhalle abgelaufen.

Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sind in Matzerath glücklicherweise leicht zu finden, wie Ida-Marie Moll berichtet. Dies könne man beim jährlichen Martinsmarkt erkennen. So war schnell eine Helfertruppe zusammengestellt. Binnen vier Tagen wurden die gesamte Decke und alle Leuchten ausgetauscht. Für eine Überraschung sorgte Bürgermeister Stephan Muckel, als er am ersten Tag mit Brötchen und Kaffee auftauchte. „Ehrenamtliche Tätigkeit sollte belohnt werden“, meinte er. „Es war keine schöne Arbeit, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt“, meinte Ida-Marie Moll.

(RP)