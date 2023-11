Im Matzerather Dorfzentrum Martinsmarkt schließt mit großem Andrang

Auch die anderen 70 Stände hatten in Matzerath jede Menge zu bieten: Von Adventsdeko über Kunstdrucke bis hin zu Duftkerzen und Laternen – die meisten Produkte auf dem Markt waren Handarbeiten, die die Aussteller mit großer Mühe in ihren eigenen vier Wänden herstellten. „Magic by Mila“, unter diesem Namen verkaufte Mila Junker gemeinsam mit ihrer Freundin Stella Mones Schmuck auf dem Martinsmarkt. Kristalle in einer Gold- oder Silberfassung als Ketten oder Ohrringe – jedes ihrer Schmuckstücke ist etwas ganz Besonderes. Sonst verkauft die junge Künstlerin ihre Schmuckstücke bei Hahn in der Erkelenzer Innenstadt, der Martinsmarkt ist da eine willkommene Abwechslung zum Alltagsgeschäft.