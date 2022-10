Lichterzug in Holzweiler : St. Martin beschenkt Kinder in Kirche und im Pfarrheim

Holzweiler Höhepunkt ist das Martinsfeuer, bei dem auch die Mantelteilung stattfinden wird. Die Dorfgemeinschaft bittet um Spenden, damit die Tüten der Kinder reichlich gefüllt werden können.

Am Montag, 7. November, reitet St. Martin wieder traditionsgemäß in voller Rüstung und mit historischem Römerhelm durch Holzweiler. In Erinnerung an seine gute Tat ziehen die Kinder mit Fackeln und Laternen durch die Orte. Um 17.15 Uhr wird der Martinszug mit einem Gottesdienst in der Kirche eingeläutet. Anschließend stellen sich Teilnehmer an der Kirche für den Martinszug auf, der sich um 18 Uhr in Bewegung setzen wird. Der Höhepunkt wird das Martinsfeuer sein, bei dem auch die Mantelteilung stattfinden wird. Der Zug zieht dieses Jahr über die Landstraße, Friedrich-Gelsam-Straße, Im Kamp, Friedrich-Gelsam-Straße, Hellenstraße, Niederstraße, Eggerather Weg, Im Grünfeld, Landstraße und Brüderstraße. Anlieger des Zugweges werden gebeten, ihre Häuser mit Lichtern zu schmücken.