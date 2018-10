Martin Hutchinson: mit gefühlvoller Stimme bei der Acoustic Night in Erkelenz

ERKELENZ Martin Hutchinson brachte bei der 22. Acoustic Night ein Stück Irland nach Erkelenz in die Leonhardskapelle.

Für seinen zweiten Auftritt bei der Acoustic Night hatte er nicht nur Songs aus seinem bekannten Repertoire, sondern auch viele neue Stücke im Gepäck. Darunter nicht nur „Hope“ und „This old flag“, auch das Lied „New things to see“ über das Erwachsenwerden gehörte dazu. Einen besonderen Eindruck hinterließen vor allem der irisch inspirierte Bluessong „Underskin“ und „My Boy“ – Letzterer handelt von der bedingungslosen Liebe einer Mutter zu ihrem Kind und wurde von Hutchinson geschrieben, nachdem er den Angriff eines Skinheads auf einen Migranten gesehen hatte. In seinem letzten Song vor der Pause setzte er mit den Zeilen „Es sollte nicht wichtig sein, woher du kommst / Wir teilen eine bunte Geschichte, wir sind alle vermischt“ ein Zeichen für Toleranz. Das Liebeslied „Gravity“ sowie „Mad One“ und „Who are you“ stellten einige Highlights der zweiten Konzerthälfte dar, die Hutchinson nach einem lauten Schlussapplaus unter anderem mit „This Time“ und „Take you to the Car“ beendete.