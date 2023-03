Am 20. März geht es los Markt-Umbau in Erkelenz beginnt

Baustellen überall: Was die Erkelenzer Stadtverwaltung in den vergangenen Monaten bereits immer wieder angekündigt hatte, ist jetzt Realität. An zahlreichen zentralen Punkten wird die Innenstadt für das Projekt „Erkelenz 2030“ umgebaut, häufig auch mit Einschränkungen für Anwohner und den Verkehr. In wenigen Tagen beginnen nun auch die Umbaumaßnahmen am Markt.