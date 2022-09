In Erkelenz und Geilenkirchen : Marcus Johnen ist jetzt Doppel-Schulleiter

Kückhoven/Gillrath Die Entscheidung für eine solche Besetzung ist gefallen, weil beide Schulstandorte einander ähneln. Marcus Johnen pendelt nun unter der Woche zwischen Kückhoven und Gillrath.

Leiter einer Grundschule zu sein, das bedeutet Stress und viel Verantwortung. Zumindest mal für dieses Jahr gilt das für Marcus Johnen gleich doppelt. Er ist nun nicht nur Leiter der Gemeinschaftsgrundschule in Kückhoven, sondern kommissarisch auch Leiter der Gemeinschaftsgrundschule in Geilenkirchen-Gillrath.

„Wenn das Schulamt mit so einem Vorschlag anruft, dann sagt man nicht nein“, erklärt Johnen, der nun jeweils die Hälfte seiner Wochenstunden in Geilenkirchen und Erkelenz verbringt. Er bezeichnet die Doppelaufgabe als anspruchsvoll, aber lösbar: „Ich habe das Glück, an beiden Standorten sehr gute Konrektoren zu haben. Eine Schule kann man ohnehin nur mit einem guten Team führen.“ In Gillrath ist dies Caroline Scheuer, in Kückhoven Alexander Gruden.