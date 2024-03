Marc Breuer in der Leonhardskapelle Comedy mit vielen Gesichtern

Info

Termine Wer den Auftritt in der Leonhardskapelle verpasst hat, kann den Brachelener Comedian bald noch andernorts sehen. Am Samstag, 13. April, steht er in Geilenkirchen auf der Bühne. Am Samstag, 28. September, tritt er in Linnich auf.

Hückelhoven Zu seiner Heimatstadt Hückelhoven hat der Comedian selbstredend eine ganz besondere Beziehung. Dort ist er in der jüngeren Vergangenheit auch in anderer Rolle in Erscheinung getreten. So lieh Marc Breuer dem sprechenden Rentier Ole, das auf dem Hückelhovener Weihnachtsmarkt mit den Besuchern interagierte, seine Stimme.